Головком заявив, що знає всі проблеми, які відчувають наші військовослужбовці, солдати й офіцери.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів, що затримки в наданні американської військової допомоги призвели до серйозних невдач на полі бою та до падіння морального духу. І останнє, за його зізнанням, усе ще є проблемою.

За його словами, він часто їздить на передову і обов'язково проводить час зі своїми солдатами.

"Ми говоримо однією мовою... Ми розуміємо один одного, з ким би я не розмовляв - чи то рядовий солдат, чи то стрілець, наприклад, чи то командир бригади, чи то командир батальйону", - сказав він в інтерв'ю CNN.

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"Я на цій війні з 2014 року", - сказав він, маючи на увазі бойові дії на Донбасі оастанні 10 років.

"Іншими словами, фронт - це моє життя. Я знаю всі проблеми, які відчувають наші військовослужбовці, солдати й офіцери", - додав він.

Наприкінці відвертого інтерв'ю Сирський подякував західним союзникам України за підтримку. Перейшовши з української на англійську, він сказав: "Разом ми сильніші. Разом ми можемо перемогти".

Допомога Україні від партнерів - деталі

Канцлер Олаф Шольц прийняв поставку вдосконаленої системи ППО IRIS-T для німецьких збройних сил і підтвердив замовлення ще на п'ять, а також на додаткові 17 одиниць для України, щоб допомогти відбити російські атаки.

IRIS-T, призначені для України, допомогли збити понад 250 російських безпілотників і ракет і врятували багато життів, сказав Шольц. Чотири будуть відправлені до кінця цього року, а решту - наступного року, пообіцяв він.

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