Українські військові тримають удар і не дають російським окупантам взяти місто.

Соледар - місто поблизу Бахмута в Донецькій області, один із епіцентрів бойових дій з російськими окупантами. Його кожен день розвалюють та знищують російські снаряди та ракети. У місті зовсім нема ні води, ні світла, ні газу. Проте там досі живуть цивільні мешканці.

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Воїни 93-ї бригади Холодний Яр, які тримають удар і не дають російським окупантам взяти Соледар, опублікували серію фотографій із майже зруйнованого міста на Донбасі.

Довідка УНІАН. Соледар - місто, розташоване за 18 км від Бахмута. Після повномасштабного вторгнення росіян в Україну місто неодноразово зазнавало обстрілів, значну частину мешканців було евакуйовано.

28 травня 2022 внаслідок удару терористів зруйновано будівлю копальні підприємства "Артемсіль".

Війна в Україні: ситуація на Донбасі

Наразі східний фронт залишається головним епіцентром війни. На Бахмутському та Авдіївському напрямках у Донецькій області досі точаться важкі бої.

Як наголосив раніше речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, окупанти прагнуть захопити Бахмут та Соледар на Донбасі, щоб досягти хоч якихось успіхів на фронті після низки поразок.

Раніше в Міністерстві оборони України оприлюднили відео з позицій українських військових під Бахмутом Донецької області.

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