Постраждалих серед прикордонників та місцевого населення немає.

У Чернігівській області російські військові обстріляли з мінометів місцевість, прилеглу до державного кордону України.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

"Сьогодні о 08:25 та о 09:00 з території РФ зафіксовано мінометний обстріл місцевості, прилеглої до державного кордону України в районі населеного пункту Сеньківка", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що з ворожої території здійснено 13 пострілів.

Постраждалих серед прикордонників та місцевого населення немає.

"Дані уточнюються. Над місцевістю постійно кружляє ворожий безпілотник", - додали в ДПСУ.

Війна проти України:

24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.

Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює евакуацію мирного населення та доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.

13 квітня 2022 року президент США Джо Байден вперше назвав дії Росії в Україні геноцидом.

14 квітня 2022 року прем'єр Канади Джастін Трюдо заявив, що вважає правильним називати дії Росії в Україні геноцидом.

14 квітня 2022 року з'явилася інформація про те, що президент Колумбії Іван Дуке назвав війну РФ проти України геноцидом.

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