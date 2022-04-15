У Чернігівській області російські військові обстріляли з мінометів місцевість, прилеглу до державного кордону України.
Про це повідомляє Держприкордонслужба.
"Сьогодні о 08:25 та о 09:00 з території РФ зафіксовано мінометний обстріл місцевості, прилеглої до державного кордону України в районі населеного пункту Сеньківка", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що з ворожої території здійснено 13 пострілів.
Постраждалих серед прикордонників та місцевого населення немає.
"Дані уточнюються. Над місцевістю постійно кружляє ворожий безпілотник", - додали в ДПСУ.
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