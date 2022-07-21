Очевидці пишуть про пожежу після одного із вибухів.

У Миколаєві лунають потужні вибухи.

Про це міський голова Олександр Сєнкевич повідомив у Telegram.

"У Миколаєві лунають потужні вибухи. Місто знову масовано обстрілюють",- повідомляє він.

Він наголосив, що повітряна тривога у Миколаєві триває. Сєнкевич закликає не ігнорувати правила безпеки.

У місцевих Telegram-каналах публікують фото пожежі після одного із вибухів.

Нагадаємо, 19 липня Віталій Кім повідомив, що в Миколаєві розробили незвичайний план для боротьби з колаборантами - обласний центр закриють, щоб піти по домівках нехороших людей.

Раніше чиновник оголосив "полювання" на коригувальників ворожого вогню. За надання відомостей про посіпак ворога можна отримати $100.

Після того, як РФ рано вранці 24 лютого вдерлася в Україну, окупанти не раз обстрілювали Миколаїв, були руйнування, жертви й постраждалі.

Вас також можуть зацікавити новини: