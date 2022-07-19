Минулої доби на Миколаївщині через обстріли поранення отримали 29 людей.

У Миколаєві внаслідок ранкового обстрілу окупантами житлових будинків у приватному секторі поранено двох людей.

Про це повідомила голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва у Telegram.

"Зранку зафіксовані прильоти по житлових будинках приватного сектору одного з районів Миколаєва. Пошкоджені будинки і, на жаль, є постраждалі – поранення отримали жінка і чоловік", - написала вона.

За її інформацією, також під обстріли потрапили населені пункти Баштанського і Миколаївського районів, "прильоти" зафіксовані у Галіцинівській, Широківській та Березнегуватській громадах.

"Загалом же, за минулу добу на Миколаївщині поранення отримали 29 людей. Дітей серед постраждалих немає. Усі постраждалі доставлені у наші медичні заклади і отримують необхідну допомогу", - додала Замазєєва.

За словами голови облради, станом на сьогоднішній ранок в лікарнях перебувають 329 громадян, які постраждали від атак окупантів на Миколаївщину, ще 94 постраждалих отримали допомогу амбулаторно.

Вас також можуть зацікавити новини: