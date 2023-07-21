Там зауважили, що за кілька місяців на війні була вбита безпрецедентна кількість російських засуджених.

За кілька місяців боїв в Україні були ліквідовані близько 20 тис. завербованих у лави ПВК "Вагнер" російських в’язнів.

Про це йдеться у огляді Міністерства оборони Британії. За даними британської розвідки, набір найманців у в’язницях мав найбільший розмах на початку цього року. За підсумками на війну набрали близько 40 тис. засуджених.

У розвідці зазначили, що найманці з в'язниць допомогли майже захопити Бахмут та вирости ПВК "Вагнер" в організацію, яка минулого місяця прямо кинула виклик владі президента РФ Володимира Путіна. "Це також є одним з найкривавіших епізодів у сучасній історії війн: за кілька місяців були вбиті до 20 тис. завербованих в’язнів", – повідомили в розвідці.

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Але в даний час, як йдеться у огляді, російське міноборони перебрало на себе "вагнерівську" практику вербування у тюрмах. Аналітики вважають, що завершення цієї практики ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина є своєрідною "зміною епохи" в історії самої компанії та у російсько-українській війні.

Експерти британської розвідки припустили, що найближчим часом ПВК "Вагнер" відпустить останніх завербованих в’язнів, але значна кількість засуджених, ймовірно залишаться там як контрактники.

"Вагнерівці" у Бахмуті

Ватажок ПВК "Вагнер" почав вербувати засуджених по тюрмах восени 2022 року. За участь у війні в Україні їм обіцяли волю. Значно поповнивши лави найманців ця ПВК почала діяти у Бахмуті. В'язнів кидали на так звані м'ясні штурми, але ватажку найманців так і не вдалося взяти це українське місто.

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