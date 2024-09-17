Там зазначили, що українсько-російський кордон дуже великий і він вразливий, і "тому перенесення війни в РФ є досить розумною тактикою".

Одним із викликів, з якими Україна зіткнулася, є менша кількість ресурсів, як живої сили, так і грошей для ведення війни. Україна повинна намагатися уникнути так званої війни на виснаження.

Таку думку висловив колишній командувач ВПС Великої Британії Шон Белл в інтерв’ю Радіо Свобода. "Україна має шукати інший шлях воювати. Зараз РФ повільно просувається вперед на Донбасі. Усі повідомлення свідчать про те, що вони несуть величезні втрати, понад 1000 [людей] на день. Навіть у Бахмуті, який називали найбільш кровопролитною битвою з часів Другої світової війни, було менше 1000 вбитих на день. Тож Росія просто дуже, дуже сильно тисне. Їм байдуже, скільки солдатів буде вбито", - поділився думкою військовий.

Белл зауважив, що з цим ЗСУ можуть боротися шляхом завдання "максимально можливого болю Росії", підловлюючи ворога тоді, коли він досягає будь-яких цілей, адже саме тоді він вразливий. А інший спосіб - це воювати асиметрично.

Відео дня

Також він оцінив ситуацію навколо Криму. За словами Белла, треба було якось позбутися Чорноморського флоту і Україна досить ефективно це зробила. "Треба також створити загрозу для ліній зв’язку з Кримом, таких як Керченський міст. Україна також продемонструвала, що спроможна знищити його. Також необхідно мати можливість атакувати зенітно-ракетні системи та радари в Криму, які забезпечують частину оборони. Україна теж це зробила", - констатував він.

Отже, як зазначив військовий, є способи, якими Україна може намагатися асиметрично посилити тиск на окупантів. " Гадаю, що ЗСУ також намагаються зробити це з Курською областю, вони забирають частину землі і ставлять Путіна в незручне становище, а відтак примушують до дещо іншого підходу.

Белл відзначив, що українсько-російський кордон дуже великий і він вразливий, і "тому перенесення війни в РФ є досить розумною тактикою".

"Не можу знати, що насправді збирається робити Україна. Але знайти способи воювати по-іншому – використовувати безпілотники для нападу на російську нафтову інфраструктуру; використовувати безпілотники для нападу на аеродроми та центри матеріально-технічного постачання; винайти власну балістичну ракету, що, як ми розуміємо, Україна зробила; винайти безпілотники дальнього радіуса дії, що, як ми розуміємо, вони також зробили – все це посилює тиск на президента Путіна, тому що він краще оснащений для звичайного конфлікту, війни на виснаження", - зазначив він.

Війна в Україні: новини

Днями підрозділи Військово-Морських сил ЗСУ завдали ракетного удару по виявлених розвідкою важливих складах боєприпасів поблизу тимчасово окупованого Маріуполя. За підтвердженими даними, внаслідок удару було знищено як інфраструктуру сховищ, так і тони боєприпасів, які загарбники накопичували для застосування на території України.

Вас також можуть зацікавити новини: