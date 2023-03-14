Російський президент Володимир Путін відмовився від повної мобілізації, про що свідчить поданий до Думи законопроект про підвищення призовного віку.
Проект Шойгу передбачає негайне підвищення максимального віку призову з 27 до 30 років, а також підвищення мінімального віку призову з 18 до 21 року зі щорічним збільшенням на один рік в період з 2024 по 2026 рік.
"Негайне підвищення максимального віку в законопроекті, ймовірно, спрямоване на розширення вікового діапазону призову, щоб задовольнити деяку частину безпосередніх потреб російських збройних сил в Україні, а потім згодом скоротити загальні вимоги призову на військову службу для російського суспільства в наступні роки", - йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).
Поступове підвищення призовного віку означає, що трирічні групи потенційних російських призовників, по суті, отримають відстрочки на три, два і один рік кожна, а річні для призову групи 2023 року продовжуватимуть бойові дії на виснаження в Україні.
На думку аналітиків, Кремль, можливо, намагається захистити нове покоління росіян від демографічних і соціальних наслідків війни на виснаження в Україні, розподіляючи ці впливи серед групи росіян одного покоління.
Графік скорочення призовного віку також може свідчити про те, що Кремль не очікує, що війна в Україні триватиме довше, ніж наступні три роки. Це пропоноване розширення вікового діапазону призову є ще одним додатковим заходом щодо формування сил, набагато нижче повної мобілізації, і вказує на те, що Кремль як і раніше вкрай не сприймає перспективу повної мобілізації.
Мобілізація в Росії - що готує Путін
Путін оголосив часткову мобілізацію в Росії у вересні 2022 року - коли українські війська розгромили окупантів у Харківській області і РФ зазнала великих втрат у живій силі.
Незважаючи на те, що в Росії вже нібито мобілізацію завершили, призов громадян у штурмові загони триває - у тому числі серед громадян на окупованих територіях.
В української розвідки ще кілька місяців тому попереджали про наміри Кремля оголосити другу хвилю набору в окупаційні сили.
Однак Путін і його оточення, схоже, бояться соціально-економічних наслідків. Тиск з боку провоєнної аудиторії на військово-політичне керівництво країни зростає і через великі втрати ЗС РФ у боях за Донбас.