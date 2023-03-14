Кремль не очікує, що війна в Україні триватиме довше, ніж наступні три роки.

Російський президент Володимир Путін відмовився від повної мобілізації, про що свідчить поданий до Думи законопроект про підвищення призовного віку.

Проект Шойгу передбачає негайне підвищення максимального віку призову з 27 до 30 років, а також підвищення мінімального віку призову з 18 до 21 року зі щорічним збільшенням на один рік в період з 2024 по 2026 рік.

"Негайне підвищення максимального віку в законопроекті, ймовірно, спрямоване на розширення вікового діапазону призову, щоб задовольнити деяку частину безпосередніх потреб російських збройних сил в Україні, а потім згодом скоротити загальні вимоги призову на військову службу для російського суспільства в наступні роки", - йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Поступове підвищення призовного віку означає, що трирічні групи потенційних російських призовників, по суті, отримають відстрочки на три, два і один рік кожна, а річні для призову групи 2023 року продовжуватимуть бойові дії на виснаження в Україні.

На думку аналітиків, Кремль, можливо, намагається захистити нове покоління росіян від демографічних і соціальних наслідків війни на виснаження в Україні, розподіляючи ці впливи серед групи росіян одного покоління.

Графік скорочення призовного віку також може свідчити про те, що Кремль не очікує, що війна в Україні триватиме довше, ніж наступні три роки. Це пропоноване розширення вікового діапазону призову є ще одним додатковим заходом щодо формування сил, набагато нижче повної мобілізації, і вказує на те, що Кремль як і раніше вкрай не сприймає перспективу повної мобілізації.

Мобілізація в Росії - що готує Путін

Путін оголосив часткову мобілізацію в Росії у вересні 2022 року - коли українські війська розгромили окупантів у Харківській області і РФ зазнала великих втрат у живій силі.

Незважаючи на те, що в Росії вже нібито мобілізацію завершили, призов громадян у штурмові загони триває - у тому числі серед громадян на окупованих територіях.

В української розвідки ще кілька місяців тому попереджали про наміри Кремля оголосити другу хвилю набору в окупаційні сили.

Однак Путін і його оточення, схоже, бояться соціально-економічних наслідків. Тиск з боку провоєнної аудиторії на військово-політичне керівництво країни зростає і через великі втрати ЗС РФ у боях за Донбас.

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