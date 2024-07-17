В Каспійському морі є чотири одиниці носіїв крилатих ракет.

Речник Військово-Морських сил ЗС України Дмитро Плетенчук заявив, що не може підтвердити інформацію, що росіяни почали запускати з Каспію ракети "Калібр" по Україні.

"Таких верифікованих даних немає, що вони використовували акваторію Каспійського моря для того, щоб обстрілювати Калібрами, наприклад, територію України. Суто технічно це можливо". - сказав він в інтерв'ю Radio NV

За його даними, в Каспійському морі є чотири одиниці носіїв крилатих ракет і технічні характеристики цих ракет дозволяють з цієї акваторії діставати до території України.

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"В принципі, на акваторії Каспію вони періодично роблять пуски ракет повітряного базування. Це для них стала практика. В першу чергу вона викликана тим, що є велика кількість нештатних сходів. І для того, щоб не повторювати ситуацію, яка у них відбувається у Бєлгородській народній республіці, коли падають ракети на їхніх громадян, вони це роблять над акваторією Каспію, незважаючи на ті наслідки, які вони мають для природного середовища". - пояснив речник.

За його словами, росіяни вважали, що акваторія Азовського моря більш безпечна, принаймні в контексті морських дронів.

"Ми одразу сказали про те, що, ймовірніше за все, учбовий процес вони вирішили налагодити в Азовському морі, тобто планову підготовку особового складу. Тому що перехід в Азов співпав з початком нового навчального періоду в Чорноморському флоті так званої Російської Федерації. Проте, відпрацювавши курсові задачі, відстрілявшись з одного з кораблів, вони акваторію Азовського моря покинули. І великі десантні кораблі, і носії крилатих ракет", - додав він.

Ракетні атаки з Каспію - що відомо

Військовий експерт Іван Киричевський заявив, що пуски ракет "Калібр" з корветів, які росіяни можуть здійснювати з акваторії Каспійського моря, дуже складно виявити радіолокаційними станціями.

На його переконання, сам факт того, що росіяни можуть запускати ракети Х-101 з бомбардувальників Ту-95 та "Калібри" з тамтешніх корветів, є дуже небезпечним.

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