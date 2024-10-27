ЗСУ почали зводити фортифікаційні споруди поблизу Запоріжжя (фото)

Крім того, аналітики помітили зведення нових оборонних рубежів під Покровськом.

Росія розвиває наступ в Донецькій області. Натомість Україна зводить нові фортифікаційні споруди.

Як повідомив OSINT-аналітик Клемент Молін у соціальній мережі X, українська армія зараз будує нові оборонні рубежі навколо міста Покровськ та на схід від Запоріжжя.

"Щодо фортифікаційних споруд, українська армія зараз створює нові рубежі, навколо Покровська та на схід від Запоріжжя", - зазначив експерт.

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Ситуація на Покровському напрямку

Ворожа піхота просочується в місто Селидове зі східних околиць, але ЗСУ тримають оборону.

У Національній гвардії зазначили, що Сили оборони вибивають росіян, не даючи їм закріплюватися в місті, встановлювати спостережні чи вогневі позиції.

За словами генерал-лейтенанта Ігоря Романенка, ситуація в Селидовому переросла в стадію критичної - і, найімовірніше, Силам оборони доведеться залишати місто.

При цьому пресофіцер 15 бригади Нацгвардії "Кара-Даг" Віталій Міловідов зазначав, що росіяни поки що не стирають Селидове з лиця землі, бо, імовірно, хочуть у майбутньому задіяти його для наступу на Покровськ.

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