На Херсонщині значно зросла кількість боєзіткнень.

Російські окупанти застосовують нову тактику на півдні. Добре підготовлені диверсанти намагаються просочуватися ближче до ЗСУ, щоб захопити українські позиції.

Як розповів Radio NV речник Сил оборони півдня, полковник ЗСУ Владислав Волошин, у п’ятницю, 25 липня, у населений пункт Степногірськ намагалася прорватися диверсійно-розвідувальна група росіян. За його словами, саме таку нову тактику застосовує наразі противник для захоплення позицій ЗСУ.

"Це тактика просочування: коли диверсійна група таємно, під прикриттям, намагається увійти в якійсь населений пункт, який ще не зруйнований, не розбитий їхнім озброєнням. Закріпитися там, засісти, взяти під контроль логістичні шляхи і вже таким чином триматися за цей населений пункт", – розповів військовий.

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Саме таким чином противник намагався закріпитися на півдні Степногірська, де є багатоквартирна забудова та приватний сектор, вцілілі підвальні приміщення тощо. Тобто, як уточнив Волошин, там є, де сховатися. Він розповів, що такі операції здійснюють представники російських спецпідрозділів, які мають доволі високу підготовку, озброєння, оснащення – наприклад, тепловізійні плащі.

"Добре підготовлені диверсанти противника заточені саме на таку тактику, на ведення такої війни", – розповів Волошин.

За його словами, таку тактику непомітного вклинення противник минулої доби намагався застосувати на Херсонщині – на островах біля залізничного Антонівського мосту.

Загалом у Херсонській області, зазначив полковник ЗСУ, за минулий тиждень приблизно на 50% збільшилася кількість бойових зіткнень. Така динаміка зафіксована на території від півдня острівної зони – на островах Білогрудий, Забич, Великий Потьомкін, Нестрига тощо – до залізничного Антонівського мосту.

"На декількох островах вже давно не було штурмових дій, росіяни знову тут їх відновили... Це говорить про те, що противник намагається зараз взяти під контроль певні рубежі в цій острівній зоні для того, щоб проводити далі свої штурмові дії, закріпитись на певних островах", – розповів речник.

Він пояснив, як ворог здійснює відповідні дії на островах. Наприклад, за день-два він з дронів скидає на певний острів забезпечення для штурмової групи (боєприпаси, продовольство), враховує погодні умови та під прикриттям РЕБ направляє човни.

Протидіє на островах противнику, який розраховує на раптовість, морська піхота ЗСУ.

Ситуація на півдні України

Нагадаємо, нещодавно речник Сил оборони півдня України Владислав Волошин розповів, що РФ перекинула на південь України новий мотострілецький полк. Він був створений у чеченському місті Ханкала.

Цей полк був створений з нуля та входить до складу Південного воєнного округу ЗС РФ. За словами Волошина, у кожному російському окрузі створювалися подібні підрозділи на виконання розпорядження правителя РФ Володимира Путіна про збільшення мобілізації на 30 тисяч осіб.

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