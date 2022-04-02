Українці чинять опір окупантам всіма доступними засобами, зокрема й отруюють їжу та алкоголь.
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.
Хоробрі українці під Ізюмом Харківської області "пригостили" росіян з 3-ї мотострілецької дивізії РФ отруєними пиріжками. В результаті двоє окупантів загинули одразу, ще 28 потрапили до реанімації. Їхній поточний стан – уточнюється.
За даними розвідки, "друга армія світу" залюбки ласує українським алкоголем.
"Близько 500 військовослужбовців 3 мотострілецької дивізії РФ знаходяться в лікарнях внаслідок важкого отруєння алкоголем невідомого походження. Російське командування списує ці випадки на так звані "небойові втрати", - йдеться у повідомленні.
Втрати Росії в Україні
За даними Генерального штабу ЗСУ, втрати окупаційних російських військ станом на 2 квітня становлять:
- особового складу - 17800 осіб;
- танків - 631 одиниця;
- бойових броньованих машин - 1776 одиниць;
- артилерійських систем - 317 одиниць;
- реактивних систем залпового вогню -100 одиниць;
- засобів протиповітряної оборони - 54 одиниці;
- літаків -143 одиниці;
- вертольотів - 134 одиниці;
- автомобільної техніки - 1236 одиниць;
- кораблів і катерів - 7 одиниць;
- цистерн з паливно-мастильними матеріалами - 76 одиниць;
- безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня - 87 одиниць;
- спеціальної техніки - 24 одиниці;
- пускових установок ОТРК / ТРК - 4 одиниці.