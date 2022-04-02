Отруєних мирним населенням загарбників списують як "небойові втрати".

Українці чинять опір окупантам всіма доступними засобами, зокрема й отруюють їжу та алкоголь.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

Хоробрі українці під Ізюмом Харківської області "пригостили" росіян з 3-ї мотострілецької дивізії РФ отруєними пиріжками. В результаті двоє окупантів загинули одразу, ще 28 потрапили до реанімації. Їхній поточний стан – уточнюється.

За даними розвідки, "друга армія світу" залюбки ласує українським алкоголем.

"Близько 500 військовослужбовців 3 мотострілецької дивізії РФ знаходяться в лікарнях внаслідок важкого отруєння алкоголем невідомого походження. Російське командування списує ці випадки на так звані "небойові втрати", - йдеться у повідомленні.

Втрати Росії в Україні

За даними Генерального штабу ЗСУ, втрати окупаційних російських військ станом на 2 квітня становлять:

особового складу - 17800 осіб;

танків - 631 одиниця;

бойових броньованих машин - 1776 одиниць;

артилерійських систем - 317 одиниць;

реактивних систем залпового вогню -100 одиниць;

засобів протиповітряної оборони - 54 одиниці;

літаків -143 одиниці;

вертольотів - 134 одиниці;

автомобільної техніки - 1236 одиниць;

кораблів і катерів - 7 одиниць;

цистерн з паливно-мастильними матеріалами - 76 одиниць;

безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня - 87 одиниць;

спеціальної техніки - 24 одиниці;

пускових установок ОТРК / ТРК - 4 одиниці.

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