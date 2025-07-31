За рік від початку експлуатації F-16 Україна не втратила жодного з них від російських ударів по аеродромах.

Військові аеродроми є пріоритетною ціллю для російських ракетних атак, але досі Україні вдавалося успішно захищати свої F-16 від цієї загрози. Усе завдяки новому підходу до експлуатації цих літаків, пише Business Insider.

У звичайних умовах військова авіація значною мірою залежить від своїх постійних аеродромів, де розгорнута стаціонарна інфраструктура обслуговування авіапарку та пілотів. Це добре працює в мирний час або в конфліктах, де супротивник не має змоги атакувати ваші тилові аеродроми. Але Україні доводиться воювати з ворогом, який має змогу у будь-який момент вдарити ракетою по будь-якому військовому аеродрому.

Як зазначає автор публікації, ставка на розосередження та мобільність при збереженні оперативної гнучкості є саме тим, завдяки чому Повітряним силам України уже понад три роки вдається виживати і захищати небо.

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Ще у вересні 2023 року американський генерал Джеймс Хекер, головнокомандувач Повітряних сил США в Європі, заявляв, що Україна втратила відносно мало своїх літаків на землі за перші 18 місяців, оскільки "вони дуже рідко злітають і приземляються на одному й тому ж аеродромі".

Така мобільність і розосередженість є можливою завдяки тому, що при обслуговуванні літаків Україна покладається не лише на стаціонарну інфраструктуру аеродромів, але й на мобільні комплекси, встановлені на вантажівках. Зокрема, для підтримки своїх винищувачів F-16 Україна розхробила та виготовила два такі комплекси.

За допомогою цих мобільних комплексів українські ВПС можуть проводити технічне обслуговування та поповнення боєкомплекту літаків. Крім того, один з нових комплексів має командний пункт та робочі місця для планування місій та брифінгів для пілотів, а також місце для відпочинку особового складу.

Тім Робінсон, фахівець з військової авіації Королівського аеронавтичного товариства Великої Британії, назвав це дуже інноваційним кроком, який може бути "критично важливим" для виживання нечисленних українських F-16. Він також висловив переконання, що країнам НАТО варто звернути увагу на українське ноу-хау.

Для порівняння, Росія навіть не намагалася розосередити свої літаки, доки Україна не почала атакувати аеродроми далекобійними безпілотниками. Але навіть після цього українські удари по аеродромах РФ загалом виявилися значно більш результативними, ніж російські удари по українських авіабазах.

Війна в Україні: останні новини

Як писав УНІАН, росіяни почали активно використовувати реактивну версію дрона-камікадзе "Шахед". Однак фахівець з систем зв’язку і РЕБ Сергій "Флеш" Бескрестнов каже, що, окрім високої швидкості, цей безпілотник не має жодних інших переваг, але має купу недоліків.

Також ми розповідали про унікальну рятувальну операцію на фронті, де пораненого українського солдата врятували з напів оточення за допомогою. Оскільки боєць не міг пересуватися самостійно, йому просто на позицію за допомогою дрона доставили електровелосипед.

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