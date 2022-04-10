Росіяни продовжують створювати фейки про українських військових.

Експерти Центру протидії дезінформації при РНБО України зібрали добірку фейків, маніпуляцій та дезінформаційних вкидів, які ворог продукував протягом суботи, 9 квітня.

Так, Міноборони РФ повідомляло, що "ватажки українських нацистів" намагалися евакуюватися з Маріуполя, для чого був використаний суховантаж "Апачі" під мальтійським прапором. Нібито російський корабель відкрив артилерійський вогонь у бік судна, внаслідок чого воно спалахнуло.

"Таким чином, прикриваючись боротьбою з "нацистами", РФ виправдовують свої військові злочини. Застерігаємо: це - маніпуляція!", - повідомили в центрі.

Також Губернатор Курської області РФ Роман Старовойт повідомив, що "українські війська обстріляли з мінометів прикордонний пост в регіоні".

"Застерігаємо: це-дезінформація!",- заявили в РНБО.

Крім того, Міноборони РФ стверджує: "націоналісти в Україні утримують в заручниках як живий щит 6362 іноземних громадян".

Українців застерегли, що це - фейк, українські війська не утримують заручників з-поміж цивільного населення.

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