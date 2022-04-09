Українська делегація досі не може зрозуміти логіку російських перемовників, каже Подоляк.

Російська делегація відмовляється коментувати звірства своєї армії у Бучі, удар по вокзалу в Краматорську та інші воєнні злочини в Україні. Росіяни звинувачують в цьому "нацистів" та називають "виставою акторів Голлівуду".

Про це заявив член української делегації на переговорах з РФ, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі "Настоящего времени".

За його словами, Росія відмовилася взяти на себе відповідальність за удар по Краматорську, поширюючи фейки.

"Я не розумію цього заперечення. Адже до Росії є юридичні претензії за порушення правил та звичаїв ведення війни. А це конкретні кримінальні справи, подані до міжнародних трибуналів. І туди потраплятимуть конкретні командири, певні виконавці. Тож їм не вдасться вже, як було 2014 року, відсидітися десь осторонь. Тому я не розумію, навіщо вони щоразу по суті роблять одне й те саме: вони навмисне вбивають мирних громадян, щоб що? Щоб своїм громадянам сказати: "Дивіться, "українські нацисти" стріляють у мирних громадян"? Я цю логіку й досі не можу зрозуміти", - заявив Подоляк.

Він додав, що ракету, яка вдарила по вокзалу Краматорська, випустили з території "ДНР" в місті Шахтарськ.

Подоляк підкреслив, що РФ цілеспрямовано скоює масові вбивства мирних українців. Водночас російські перемовники наполегливо це заперечують.

"Щодо обговорення питань Бучі, Гостомелю, Ірпені, Макарова, Бородянки, Краматорська – ми, звісно, щоразу порушуємо ці питання. Але російські делегації чи представники тієї чи іншої частини російських підгруп удають, як це заведено в Російській Федерації, що вони живуть у паралельній реальності або на планеті Марс, і що у них цього немає. Вони, м'яко кажучи, не надто реагують у нормальному людському розумінні слова на будь-які претензії, які задокументовані з погляду злочинів. "Вони не атакують, вони взагалі не воюють". Я думаю, що тижнів за два вони говоритимуть, що їх солдатів на території України немає, і "це взагалі невстановлені зелені чоловічки", як вони люблять говорити: "Ми навіть не знаємо, до якого громадянства вони належать"... Вони піднімають очі, дивляться на вас прямо та кажуть: "Це нацисти самі прийшли та обстріляли мирних жителів". Ось вони так і кажуть, тобто вони цілком серйозно дивляться нам в очі й кажуть: "Нацисти стріляють по мирних жителях", - заявив Подоляк.

Радник голови ОП зауважив, що "нацистськими" швидше можна назвати дії росіян в Україні. Подоляк зазначив, що в світі невдовзі з'явиться поняття "російський нацизм", оскільки "їхня поведінка абсолютно нелюдська, антигуманна".

"Коли під час переговорів ми ставимо їм ці запитання: "Дивіться, ви вбиваєте мирних громадян в Бучі", - вони підіймають очі й кажуть: "Буча - це постановка акторів Голлівуду". Ось приблизно так вони й відповідають. Або: "Краматорськ - це ви самі поставили нацистів, які самі стріляли у мирних громадян". Ви знаєте, тут раціональності немає. І сперечатися із цим неможливо, пояснювати їм очевидні речі неможливо.... Логічні аргументи не працюють, ви повинні це зрозуміти. Російська Федерація продовжує залишатися в стані людей сліпих, глухих і не здатних реагували на жодні морально-етичні нормативи співіснування", - додав Подоляк.

Вибухи у Краматорську

Як повідомляв УНІАН, 8 квітня окупанти завдали ракетного удару по залізничному вокзалу Краматорська. Під час обстрілу на вокзалі перебували тисячі людей, адже триває евакуація жителів Донеччини до безпечніших областей України.

На даний час відомо про щонайменше 52 убитих і 109 поранених внаслідок ракетного удару.

Раніше повідомлялось про 50 загиблих людей, з них п’ятеро дітей.

12 померли у лікарні, 38 людей загинули одразу на вокзалі.

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