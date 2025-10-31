Військові стверджують, що росіяни використовують тактику "броунівського руху", обходячи передові позиції і просочуючись у тил малими групами.

Високопоставлений офіцер ЗСУ з Покровського напрямку розповів, що росіяни контролюють уже близько 60% Покровська й активно проникають у сусідні Родинське та Мирноград. Про це пише "Громадське" у своєму матеріалі.

Пілот БПЛА, який вийшов із Покровська, стверджує, що українські захисники, які перебувають на передових позиціях у місті, "уже в принципі в оточенні" через постійне просочування і накопичення російських сил.

Військові стверджують, що росіяни використовують тактику "броунівського руху", оминаючи передові позиції і просочуючись у тил малими групами. Через це тилові підрозділи змушені вступати в стрілецькі бої, а дроноводи не можуть ефективно працювати, що дає змогу ворогу продовжувати інфільтрацію.

Захисники вважають, що падіння Покровська автоматично призведе до втрати Мирнограда. Найбільша небезпека для Мирнограда - повне відрізання логістичних шляхів, які вже перебувають під вогневим контролем противника.

Високопоставлений офіцер попередив про велику загрозу оточення 1000-1500 осіб, якщо не буде проведено термінове перегрупування сил. Деякі військові вважають, що виправляти ситуацію вже пізно.

Командування, своєю чергою, вважає, що ударно-пошукові дії додаткових підрозділів ще можуть врятувати ситуацію. Начальник відділення комунікацій 32-ї бригади Іван Столярчук наголосив, що спецпідрозділи не врятують місто, якщо механізовані бригади не втримають фланги і логістику, яка наразі ускладнена, але не перерізана.

Раніше журналіст The Economist Олівер Керролл повідомив, що в районі Покровська українські військові перейшли в контрнаступ.

Він опублікував відео, на якому, за його словами, нібито показано десантування вертольотів у районах, які, за твердженням росіян, перебувають під їхнім контролем.

