За його словами, ДРГ і піхота росіян взагалі не страшні, але вони навчені.

В Україні війна з Росією триває уже дев'ятий рік. А після повномасштабного вторгнення стало зрозумілим, що "другої армії світу" не існує - ілюзія міці російських військ розвінчалися на полі бою. Проте, не потрібно недооцінювати ворога.

Саме за таким принципом воює Королівський піхотинець на позивним "Звіробій". Боєць на фронті із 2014 року і точно знає, хто проти нього стоїть і що можна очікувати від окупантів, розказали у 24 ОМБр імені короля Данила.

"Навіть цих орків. Вивчити ворога - це 50% перемоги. Знатимеш противника – зможеш покласти його на лопатки", - наголошує військовий.

За його словами, російські ДРГ і піхота взагалі не страшні, але вони навчені - якщо це йде мова про "вагнерівців", чи якісь окремі підрозділи.

"Вони роблять дуже "красиво" - безперервний вогонь і наступають. Стрілецька зброя – 2 стріляють, 2 наступають і ти не встигаєш підняти голови. Тому я завжди казав і кажу хлопцям – кинь гранату по максимуму куди-небудь, навіть якщо вони далеко, щоб вона спрацювала і противник припинив цю стрільбу. В цей момент починаєте працювати ви та перехоплюєте ініціативу – це лише одна маленька наука", - каже воїн.

Тактика росіян в Україні

Секретар РНБО Олексій Данілов пояснив, що агресор не дотримується встановлених правил ведення війни. За його словами, Росія через брак можливостей вести бої по всій лінії фронту в Україні змінила тактику й вирішила робити потужні ударні кулаки. Цими силами ворог поступово просувається вперед.

Разом з тим, росіяни мають значні переваги у кількості військової техніки та живої сили. Тому ЗСУ для перемоги у війні недостатньо сталевої волі та патріотизму. Потрібні матеріально-технічні ресурси, не одноразово наголошували в Генштабі.

Війна в Україні

24 лютого РФ вдерлася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

При цьому депутати Палати представників США заявили, що представники Адміністрації президента США Джо Байдена повідомили їм, що понад 75 тисяч росіян були вбиті або поранені під час війни в Україні.

Зазначимо, станом на 31 липня 2022 за офіційними даними Генштабу, ЗСУ ліквідували уже майже 50 тисяч російських окупантів.

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