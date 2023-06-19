Авіація сил оборони завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу противника.

За добу сили оборони України нанесли удари по двум ворожих складах боєприпасів, трьом пунктах управління противника та низці місць зосередження його живої сили. Авіація сил оборони за добу всього завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу російських окупантів.

За інфомацією Генеральний штаб ЗСУ, підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили три пункти управління, шість районів зосередження особового складу та військової техніки противника, два склади боєприпасів, склад пально-мастильних матеріалів, 14 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях, три засоби протиповітряної оборони та ще два важливих об’єкти окупантів.

Як зазначає генштаб, Російська Федерація продовжує вбивати мирне населення України, і надалі ігнорує закони та звичаї війни, використовує тактику терору, завдає ударів, здійснює обстріли як по військових, так і по цивільних об’єктах.

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Протягом доби російські окупанти завдали чергового ракетно-авіаційного удару по території України, застосувавши чотири крилаті ракети "Калібр" та чотири іранські ударні БпЛА Shahed-136/131. Крім того ворог завдав 32 авіаційних ударів, здійснив близько 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Атака Росії в ніч на 19 червня - головні новини

Уночі 19 червня російські війська завдали удару на південному та східному напрямках чотирма крилатими ракетами "Калібр" та чотирма ударними дронами іранського виробництва Shahed-136/131. Пуски крилатих ракет здійснювались з підводного човна у Чорному морі, "шахедів" – зі східного узбережжя Азовського моря.

Усі вісім повітряних цілей знищено протиповітряною обороною в зонах відповідальності повітряного командування "Південь" та повітряного командування "Схід".

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