Пуски крилатих ракет здійснювались з підводного човна у Чорному морі, "шахедів" – зі східного узбережжя Азовського моря.

Сьогодні вночі українські захисники знищили чотири крилаті ракети "Калібр" ворога та чотири ударні дрони іранського виробництва "Shahed-136/131".

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ. "Уночі 19 червня 2023 року противник завдав удару на південному та східному напрямках чотирма крилатими ракетами "Калібр" та чотирма ударними дронами іранського виробництва "Shahed-136/131". Пуски крилатих ракет здійснювались з підводного човна у Чорному морі, "шахедів" – зі східного узбережжя Азовського моря", - йдеться у повідомленні.

В Повітряних силах зазначили, що усі вісім повітряних цілей знищено протиповітряною обороною в зонах відповідальності повітряного командування "Південь" та повітряного командування "Схід".

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Нічна атака окупантів

Вночі 19 червня мешканців низки областей України попередили про ракетну загрозу. Російські військові завдали удару по Одеській області, ворог атакував з акваторії Чорного моря крилатими ракетами "Калібр". Українська ППО збила чотирі ракети.

Крім того в Дніпропетровській області вночі оборонці неба відбили атаку ворожих БПЛА. "Захисники з ПвК "Схід" знищили над регіоном 4 безпілотники. Ймовірно, "Шахеди-136" та "Орлан-10"", - повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

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