Агентство ООН у справах біженців 12 травня повідомило, що понад 6 млн людей залишили Україну від початку повномасштабного російського вторгнення.

Управління верховного комісара ООН із прав людини (УВКПЛ ООН) зафіксувало 8189 випадків загибелі чи поранення цивільних людей в Україні від початку повномасштабного вторгнення Росії - 3838 загиблих і 4351 поранений.

Як повідомляє Радіо Свобода, це дані УВКПЛ ООН від 24 лютого до опівночі 19 травня.

При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.

"Оскільки отримання інформації з деяких місць, де тривають інтенсивні бойові дії, відбувається з затримкою, та багато повідомлень із місць, звідки надходить інформація про втрати серед цивільного населення, все ще потребують підтвердження", - йдеться у повідомленні.​

Це стосується, наприклад, населених пунктів Маріуполь (Донецька область), Ізюм (Харківська область) і Попасна (Луганська область), де мали місце численні випадки загибелі чи поранення цивільних осіб.

"Вони підлягають подальшій верифікації та не включені до вищенаведеної статистики", - зазначили в УВКПЛ ООН.

Повідомляється, що більшість зафіксованих втрат серед цивільних були спричинені застосуванням вибухової зброї з широкою зоною ураження, включаючи обстріли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетні й авіаудари.​

Тим часом, Агентство ООН у справах біженців 12 травня повідомило, що понад 6 млн людей залишили Україну від початку повномасштабного російського вторгнення.

Як повідомляв УНІАН, у Луганській області російська армія зруйнувала вже понад 11 тисяч будинків, із них майже 3200 - багатоповерхівки.