Антоніу Гутерріш назвав викопне паливо екологічним і економічним глухим кутом.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш представив план переходу світової спільноти на відновлювані джерела енергії. Війна в Україні стала одним з поштовхів до цього рішення.

Перелік кроків, які запропонував генсек, опублікувало видання CNN.

Гутерріш назвав отримані дані про стан клімату "гнітючим переліком невдач людства в боротьбі з кліматичними порушеннями".

"Глобальна енергетична система зруйнована і все ближче підводить нас до кліматичної катастрофи. Викопне паливо — це глухий кут — екологічний і економічний", — заявив Гуттеріш.

Генсек назвав війну в Україні і зростання цін на енергетичну продукцію на її тлі ще одним тривожним сигналом. Єдиний вихід, на думку генерального секретаря — покласти край забрудненню планети викопним паливом і прискорити перехід на поновлювані джерела енергії. Гутерріш додав, що "час закінчується".

Що передбачає план Гутерріша

Технології відновлюваних джерел енергії, такі як акумуляторні батареї, повинні розглядатися в якості "найважливіших і вільно доступних глобальних суспільних благ". Генсек закликав до створення глобальної коаліції по акумуляторним батареям для прискорення і впровадження інновацій. Вона повинна просуватися урядами і об'єднати технологічні компанії, виробників і фінансистів.

Забезпечити, розширити і диверсифікувати поставки найважливіших компонентів і сировини для технологій відновлюваної енергетики.

Уряди повинні створити рамки і реформувати бюрократію, щоб зрівняти умови для відновлюваних джерел енергії.

Уряди повинні перенести субсидії з викопних видів палива на захист бідних і найбільш вразливих людей і спільнот.

Приватні та державні інвестиції в відновлювані джерела енергії повинні потроїтися і скласти не менше 4 трильйонів доларів на рік.

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Війна Російської Федерації проти України

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