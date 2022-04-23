Також повідомляється, що найімовірніше були відльоти в бік Миколаєва.

На тлі повномасштабного військового вторгнення Росії на територію незалежної України в Херсоні продовжують лунати вибухи.

Звуки доносяться з боку сектора Чорнобаївки. Про це повідомляє місцевий канал.

Також повідомляється, що найімовірніше відльоти в бік Миколаєва, в Миколаєві вже повідомляють про прильоти".

Чим відома Чорнобаївка:

Як писав УНІАН, військовий аеродром у Чорнобаївці російські війська використовують як командний пункт і місце збору літаків і вертольотів, але він постійно стає мішенню українських військових.

Вперше на цьому аеродромі позиції росіян розгромили 27 лютого. Однак, після удару українськими "Байрактарами", росіяни розмістили на тому ж місці нові вертольоти.

Щонайменше два рази в Чорнобаївці були знищені високі чини російської армії, в тому числі російський командувач 8-ї армії - генерал-лейтенант Андрій Мордвічев.

18 квітня ЗСУ в 16-й раз розгромили окупантів в Чорнобаївці.

Война проти України:

24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.

Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює евакуацію мирного населення та доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.

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