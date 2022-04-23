Жителів міста наполегливо просять не залишати cхованки.

З початку повномасштабного військового вторгнення Росії на територію незалежної України в Миколаєві не перестають лунати вибухи.

Про це повідомляє місцевий канал.

О 1:23 в місті було оголошено повітряну тривогу. О 1:45 був на відбій тривоги, проте вибухи тривали.

О 5:35 в місті пролунав потужний вибух. Що саме і де було підірвано поки не повідомляється.

Жителів міста наполегливо просять не залишати свої схованки.

Война проти України:

24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли і бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.

Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює і евакуацію мирного населення, і доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.

У Миколаєві вже більше тижня немає води. Відновити водопостачання неможливо так як місто під постійними обстрілами

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