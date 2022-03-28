Такі спроби Росії приречені на поразку у ситуації з Україною, впевнені в Раді нацбезпеки.

В Раді національної безпеки і оборони України вважають спроби президента Російської Федерації Володимира Путіна розділити Україну на дві частини "за корейським сценарієм" неможливими.

Центр протидії дезінформації при РНБО України роз'яснює, чому в Україні неможливий "корейський сценарій".

В РНБО впевнені, що спроби Путіна поділити Україну, як Корею, приречені на поразку.

"Після Другої світової війни Корейський півострів був територією, яка щойно звільнилась від японських колонізаторів. Таким чином, відсутність власного уряду та армії в Кореї дало можливість СРСР та США розділити країну на дві різні частини і нав'язати власну політику місцевим. Україна ж є суверенною незалежною державою з законно обраним урядом на чолі з президентом та армією, яка вже 33-й день бореться з російськими окупантами", - йдеться у повідомленні.

"На відміну від корейців, український народ ніколи не пристане до диктаторського режиму. Це підтверджують численні мітинги та супротив місцевого населення на окупованих територіях України", - сказано у повідомленні.

Раніше про ймовірність нав'язування "корейського сценарію" з боку РФ заявив глава Головного управління розвідки Міністерства оборони України, бригадний генерал Кирило Буданов.

"Після невдач під Києвом і неможливості повалити центральну владу України, Путін уже змінює головні оперативні напрямки — це південь і схід. Є підстави вважати, що він розглядає "корейський" сценарій для України. Тобто, спробує нав’язати лінію розподілу між неокупованими та окупованими регіонами нашої країни. Фактично це спроба створити в Україні Північну та Південну Кореї. Адже проковтнути всю державу він точно не в силі", — заявив Буданов.

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