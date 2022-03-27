Глава розвідки України вважає, що окупанти спробують сколотити окуповані території в єдине квазідержавне утворення.

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, бригадний генерал Кирило Буданов вважає, що Володимир Путін може спробувати нав’язати Україні "корейський" сценарій.

Про це повідомляє прес-служба ГУР Міноборони.

"Після невдач під Києвом і неможливості повалити центральну владу України, Путін уже змінює головні оперативні напрямки — це південь і схід. Є підстави вважати, що він розглядає "корейський" сценарій для України. Тобто, спробує нав’язати лінію розподілу між неокупованими та окупованими регіонами нашої країни. Фактично це спроба створити в Україні Північну та Південну Кореї. Адже проковтнути всю державу він точно не в силі", — заявив Буданов.

Він переконаний, що для російського режиму й досі актуальним залишається питання встановлення сухопутного коридору в окупований Крим. Але для реалізації цього плану є головна проблема – незламний Маріуполь.

Також глава розвідки України додав, що окупанти спробують сколотити окуповані території в єдине квазідержавне утворення.

Війна в Україні 2022

Нагадаємо, Російська Федерація почала повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року. Відомо, що військові РФ зайшли в нашу країну з території Білорусі. Крім того, на сьогодні путінські військові запускають ракети в бік України з території Білорусі. Проти РБ деякі країни ввели санкції за співучасть у вторгненні.

Також регулярно з'являються повідомлення про те, що Республіка Білорусь може почати вторгнення в Україну на боці РФ.

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