В Білорусі більше розмов, ніж реальних дій.

В Росії достатньо чисельне угрупування, але воно не змінювалось останнім часом настільки, щоб говорити про наступи на нових напрямках. Про це сказав представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що ворог продовжує окремі наступальні дії майже по всій лінії фронту.

Юсов нагадав, що на початку червня були спроби наступальних дій на Харківщині, але українські сили безпеки і оборони зламали плани ворога, і, відповідно, це вплинуло на те, що ворог не пішов в наступ на Сумщину.

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"Тим не менше, переважним завданням саме цих дій ворога є відтягування українських сил і засобів. А ключовим завданням є український Донбас. І саме там продовжуються ключові й найбільш героїчні та драматичні події. Тому угруповання ворога достатньо чисельне, проте воно не змінювалось останнім часом настільки, щоб говорити про нові потужні наступи на нових напрямках", - підкреслив Юсов.

За його словами, в Росії все менше тих, хто хоче воювати в Україні. Відповідаючи на запитання з приводу розмов про нібито загострення ситуації на кордоні України з Білоруссю, Юсов сказав, що там немає ніяких змін.

"Останнім часом дуже багато розмов про загострення на кордоні Україна – Білорусь. Але ці розмови носять переважно інформаційний характер. І загрози мають інформаційний характер. З безпекової точки зору ніяких особливих змін там не відбувається", - наголосив представник ГУР.

Активність Білорусі у війні РФ проти України

Як повідомляв УНІАН, заступник командувача силами спецоперацій з ідеологічної роботи ЗС Білорусі Вадим Лукашевич заявив, що Україна стягує війська до кордону та нібито намагається "втягнути країну у війну".

Між тим білоруський лідео Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь втягують в "розбірки". Зокрема, він пригрозив, що у разі "ескалації" в Білорусі "світ здригнеться".

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