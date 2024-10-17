При цьому в нашого дрону не спрацювала плата детонації, але завдання було навіть перевиконано.

11 бригада Національної гвардії FPV-дроном зуміла вивезти з ладу два російські дрони - Zala і Ланцет. Про це повідомив бригадний генерал, командувач Національної гвардії Олександр Півненко в Telegram.

Він розповів, що воїни 11 бригади Національної гвардії підрозділу "Ластівка" екіпажу "Самосуд" вполювали російський безпілотник.

"Під час удару не спрацювала плата детонації, та це не завадило виконати завдання - FPV-дрон падав разом із Zala", - зазначив він.

При цьому додав, що саме у цей час Zala наводила дрон-камікадзе Ланцет. Півненко зазначає, що розвідка зафіксувала, що він теж упав після збиття дрона-навідника.

Командувач Нацгвардії також показав унікальне відео збиття російського розвідувального БпЛА Zala.

Збиття російських безпілотників на фронті - що відомо

Як повідомляв УНІАН, Збройні сили України імпровізують при збитті російських безпілотників. За даними видання Forbes, у пошуках більш дешевих способів протидіяти російським дронам, українські військові організували пересувні флотилії вантажівок, озброєних кулеметами.

Крім того, для цих цілей використовується навчально-тренувальний літак Як-52 з дробовиком на задньому сидінні. Також військові навіть навчили операторів дронів таранити російські безпілотники українськими.

Видання зазначає, що українські екіпажі збивають російські безпілотники з кулеметів, встановлених у носовій частині транспортних вертольотів Мі-8. Це відлуння Другої світової війни, коли кулеметники в носових частинах важких бомбардувальників захищали свої літаки від ворожих винищувачів.

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