На кожному блокпосту окупанти змушують повністю вивантажувати всі речі з автобуса, що значно уповільнює рух і швидкість евакуації.

Біля Василівки окупанти другу добу утримують колону евакуаційних автобусів, оскільки не хочуть пропускати чоловіків.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Евакуація. Фактично другу добу колона автобусів з Бердянська стоїть у напрямку Запоріжжя біля Василівки. Причина - окупанти не хочуть пропускати чоловіків будь-якого віку, а жінки не згодні залишати своїх чоловіків", - розповів він.

За словами Андрющенка, вже кілька днів знущання на евакуйованими зростає, тому що на кожному блокпосту окупанти змушують повністю вивантажувати всі речі з автобуса, що значно уповільнює рух і швидкість евакуації.

"Зараз всі працюють над розв'язанням питання про проходження колони", - додав радник.

Війна проти України: