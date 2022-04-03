Біля Василівки окупанти другу добу утримують колону евакуаційних автобусів, оскільки не хочуть пропускати чоловіків.
Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
"Евакуація. Фактично другу добу колона автобусів з Бердянська стоїть у напрямку Запоріжжя біля Василівки. Причина - окупанти не хочуть пропускати чоловіків будь-якого віку, а жінки не згодні залишати своїх чоловіків", - розповів він.
За словами Андрющенка, вже кілька днів знущання на евакуйованими зростає, тому що на кожному блокпосту окупанти змушують повністю вивантажувати всі речі з автобуса, що значно уповільнює рух і швидкість евакуації.
"Зараз всі працюють над розв'язанням питання про проходження колони", - додав радник.
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