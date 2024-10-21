Окупанти використовують тут радянську техніку, яку забивають плитами, оснащують "мангалами" та РЕБами.

На Курахівському напрямку ворог проводить здебільшого броньовані штурми, атакує практично щодня. Про це розповів пресофіцер 33-ї ОМБр Назар Войтенко у ефірі КИЇВ24.

За його словами, ворог іноді штурмує ділянку кілька днів підряд, щоб або проломити оборону, або значно її послабити.

"Ми відбиваємо масовані штурми, здебільшого вони броньовані, оскільки прочавити тут ділянку фронту просто пішою ходою насправді важко. Ми їх зустрічаємо зазвичай артилерією, мінами, протитанковими ракетними комплексами. На так давно на нашому відтинку – в зоні відповідальності 33-ї бригади, зокрема, на межі з зоною відповідальності 46-ї бригади десантно-штурмових військ ЗСУ ми застосовували танки Leopard, які проявили себе ефективно – точна, влучна зброя. Російські одиниці не мали шансів вижити після таких ударів бронебійними снарядами. Не так давно праворуч від нас теж був масований штурм з залученням понад десятка бойових броньованих одиниць", - розповів Войтенко про ситуацію на напрямку.

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Він додав, що на їхній ділянці фронту два дні підряд тривали штурмові дії противника, в результаті яких той зазнав лише втрат.

"Вони не мають якогось визначеного терміну дій, наприклад, з 6-ї ранку до 11-ї ранку. Вони можуть тривати протягом цілого дня. Не обов’язково у кожну годину. Наприклад, зранку виїхало 2 одиниці, пізніше – ще 3 одиниці, вночі ще одна одиниця. Десь ми знищили їхню мобільну групу… І це все можна узагальнити як один день штурму. І власне у нас таких було два поспіль – 18 та 19 жовтня. Нам вдалося зачистити понад десяток окупантів – це включно з пораненими та убитими, і знищити кілька броньованих одиниць – це танки, бойова броньована машина", - розповів пресофіцер.

Він сказав, що для поповнення втрат ворог залучає, скоріш за все, новомобілізованих.

"Проти нас воює той самий полк. Вони напевно, просто залучають свіжих мобілізованих. І підтягують можливими шляхами логістики нові броньовані одиниці. Воюють проти нас старими зразками радянськими, які забивають плитами, мангалами, РЕБами аби їх менше вражали. Я не впевнений, що в них оновилися полки мотострілецькі тут, які проти нас воюють. Вони активні завжди. Вони просто перегруповуються, накопичуються і знову йдуть вперед доти, поки не прочавлять ділянку фронту. І власне на це вказує постійне залучення понад десятків одиниць техніки - це якраз їхні спроби прочавити ділянки, де, ймовірно, вони могли знайти слабке місце, або намагаються його там створити", - пояснив військовий.

Войтенко зауважив, що цими днями на Донеччині дощить і це найбільш небезпечний час.

"Тому що в цей час літати (БПЛА - УНІАН) важко і для противника, як і власне для нас, чудова нагода, аби використовувати піхоту і рухатися, робити ротації. Противник в цей час намагається бігати ділянками поля, але ми його знищуємо навіть в дощ", - підсумував пресофіцер бригади.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, останнім часом у ворога в пріоритеті наступ на Покровському та Курахівському напрямках. Зокрема на Курахівському напрямку за вчорашній день відбулось 53 бойових зіткнення з загалом 167 станом на вечір.

За даними Генштабу, загарбники зберігають високу активність, намагаючись просунутися в районах населених пунктів Гірник, Новодмитрівка, Курахівка, Костянтинівка, Максимільянівка, Антонівка, Курахове, Водяне. Підрозділи Сил оборони відбили 51 атаку противника.

Загальні бойові втрати росіян в особовому складі з 24 лютого 2022 по 21 жовтня 2024 року орієнтовно складають близько 680230 осіб (+1710 за минулу добу).

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