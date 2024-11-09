Протягом минулої доби на фронті зафіксовано понад 170 боєзіткнень.

Росіяни продовжують концентрувати свої зусилля на просуванні у Донецькій області, і за минулу добу їм вдалося домогтися успіхів одразу у кількох населених пунктах, повідомляють аналітики DeepState.

Так, ворогу вдалося просунутись біля Новоолексіївки, Кремінної Балки, Максимівки, Богоявленки та в Торецьку.

За даними Генштабу, загалом, протягом минулої доби на фронті зафіксовано 171 бойове зіткнення. Так, зокрема, на Торецькому напрямку ворог здійснив десять атак неподалік населених пунктів Диліївка, Дружба, Торецьк, Щербинівка та Петрівка. На Покровському напрямку ЗСУ зупинили 36 штурмових дій агресора у бік населених пунктів Миролюбівка, Новоторецьке, Промінь, Лисівка, Крутий Яр, Селидове, Вишневе та Чумацьке.

Відео дня

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 40 російських атак.

Ситуація на фронті - що відомо

За даними проєкту DeepState, російські загарбники розпочали нову хвилю наступальних дій на території Курської області. Ворог поновив наступальні дії на Погребки, Зелений Шлях, Дар'їно та Суджу.

Як зазначив голова фонду "Повернись живим" та ветеран АТО Тарас Чмут, фронт в Україні не "посипався", проте нині він переживає найгірший період після весни 2022 року.

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