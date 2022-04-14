Незабаром РНБО опублікує список виявлених колаборантів.

Вихідці з певних політичних сил стають на бік Росії на тимчасово окупованих територіях.

Про це йдеться в сюжеті "Нічна варта".

Представники окремих партій намагаються залучити якомога більше людей до роботи окупаційних адміністрацій.

Так, Олександр Сауленко ("Союз Лівих Сил"), який оголосив, що взяв на себе тимчасове виконання обов’язків голови міста Бердянськ, закликав:

"Звертаюся до небайдужих мешканців міста Бердянськ, яким не байдужа доля рідного міста. Кожен фахівець та чиновник різного рівня може прийти до міської адміністрації … та долучитися до нової команди".

А депутатка від "Опозиційного блоку" Галина Данильченко, яку окупанти призначили так званою виконувачкою обов'язків міської голови замість викраденого мера Мелітополя Івана Федорова, виступала на підтримку війни проти України.

"Сподіваємося, що першою чергою ці території будуть очищені від нацистів", - казала вона.

Також Данильченко, позбавляючи місцевих мешканців шансу виїхати на безпечні території, закликала їх ігнорувати спроби влади провести евакуацію:

"Шановні мелітопольці, закликаю вас - не піддавайтеся на провокації української сторони щодо так званої евакуації міста Мелітополь".

Як писав УНІАН, чимало представників "Опозиційної платформи - За життя" у місцевих радах виявилися посіпаками окупантів.

Зокрема, чинний депутат Ізюмської міської ради від політичної партії "Опозиційна платформа - За життя" Анатолій Фомічевський завів в Ізюм Харківської області російських окупантів.

Міська рада Маріуполя також отримала переконливі докази про злочини місцевих колабораціоністів з партії "Опозиційна платформа – За життя".

Апарат Ради нацбезпеки та оборони за дорученням президента веде реєстр колаборантів і найближчим часом оприлюднить його.

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