Вартість ракет може сильно різнитися.

Російська Федерація за час війни випустила по Україні 1300 ракет, що коштувало агресору не менше $7,5 млрд.

Про це повідомляє видання Forbes.

Там підрахували, що Росія випустила по Україні 235 ракет "Калібр". Точну кількість інших типів ракет, випущених по Україні, порахувати складно, але за даними Міноборони на 24 березня їх співвідношення наступне: 62% ракет довелося на "Іскандер", 30% - на ракети класу X і 8% - на "Точку-У".

Вартість ракет може сильно різнитися. "Точка-У", за даними сайту Military Russia, оцінюється в $300 тисяч, вартість "Калібру" - $6,5 млн відповідно до експортного контракту з Індією в 2006 році. Ракети класу Х-101 більш сучасні і досконалі, ніж "Калібри", тому, за оцінками експертів, в рази дорожчі.

Так, за всіма підрахунками, загальна вартість випущених по Україні ракет сягає $7,5 млрд. Ця сума перевищує 82 з 85 річних місцевих бюджетів суб’єктів Росії - усіх, окрім Москви, Московської області та Санкт-Петербурга.

Як повідомляв УНІАН, за два місяці ведення війни Росія більш ніж у два рази скоротила свій запас ракет. За словами заступника Міністра оборони Ганни Маляр, росіяни намагаються відновити запас ракет, але на це підуть роки.

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