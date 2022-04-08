Також пошкоджено 46 шкіл та 29 дитячих садків.

З початку повномасштабного вторгнення РФ у Києві пошкоджено 208 житлових будинків.

Про це повідомляється в Telegram-каналі КМДА.

"У Києві з початку повномасштабного російського вторгнення пошкоджено 208 житлових будинків, 46 шкіл, 29 садів і 1 дитячий будинок. Пошкоджень також зазнали 13 адміністративних будівель, 2 спортивних об'єкти, 5 об'єктів соціальної сфери, 17 – охорони здоров'я, 10 – культурної сфери, 48 об'єктів транспортної інфраструктури", - йдеться в повідомленні. У КМДА додали, що всі ці об'єкти будуть взяті на облік, фахівці визначать ступінь пошкоджень, після цього почнеться їх поступове відновлення.

Війна проти України: