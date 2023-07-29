За словами президента, хлопці завдають особливо відчутних ударів по російських терористах.

Президент Володимир Зеленський озвучив ключові бойові операції Сил Спеціальних операцій та подякував воїнам за результати.

Про це йшлося у сьогоднішньому зверненні глави держави до українців. Зеленський зауважив, що мав честь особисто привітати й нагородити воїнів Сил спеціальних операцій з нагоди їхнього професійного дня. Перебуваючи на Донеччині, він зустрічався з бійцями у Часому Ярі, Краматорську, Словʼянську, Дружківці, Костянтинівці.

"Вони завжди на найбільш гарячих ділянках фронту, на найбільш відповідальних, особливих завданнях. Так і зараз – Бахмутський напрямок, приїхав до них. Подякував хлопцям за силу й героїзм, за професійність, за надзвичайно професійний захист України", - зазначив глава держави.

За словами Зеленського, хлопці завдають особливо відчутних ударів по російських терористах.

"Сили спеціальних операцій – це такий героїзм, про який неможливо розказати всі деталі. Лише через роки, згодом – така специфіка операцій… З того, про що можна зараз говорити, звичайно, – це участь у ключових бойових операціях. Бахмут зокрема. Авдіївка, Красногорівка, Марʼїнка, Соледар. Разом з усіма боронили Київ і Гостомель, і Бучу, і Ірпінь, і Мощун, і Макарів. Острів Зміїний – це теж ССО разом з розвідкою, разом з "альфівцями" та ВМС. Кінбурнська коса, Херсон. Зараз – звільнення Старомайорського. Це теж результат, зокрема, і ССО", - сказав Зеленський.

Він повідомив, що за час війни 17 воїнів Сил спеціальних операцій удостоєні звання Героя України.

"13 із них, на жаль, посмертно. Загалом 2520 воїнів ССО відзначені державними нагородами", - підкреслив президент.

Він подякую ССО за результати для України, для всього українського народу.

"Дякую за шеврон, це дуже почесно!", - підкреслив Зеленський.

Війна в Україні: новини

29 липня в Україні відзначається День Сил спеціальних операцій Збройних сил України.

Сьогодні зранку стало відомо, що Зеленський приїхав до українських бійців Сил спеціальних операцій на Бахмутський напрямок. У Telegram він зазначив, що хоче привітати наших воїнів з їхнім професійним днем, ушанувати їхню силу. Також президент заслухав доповідь командира.

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