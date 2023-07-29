Глава держави приїхав на одну з найгарячіших точок лінії фронту з метою привітання українських воїнів із професійним святом Сил спеціальних операцій Збройних сил України.

Президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до українських бійців Сил спеціальних операцій на Бахмутський напрямок.

Про це глава держави повідомив у Telegram. "Бахмутський напрямок, передові позиції Сил спеціальних операцій. Сьогодні я тут, щоб привітати наших воїнів з їхнім професійним днем, ушанувати їхню силу. Заслухав доповідь командира, поспілкувався з військовими. Дуже потужні, дуже результативні. Дякую!", - відзначив Зеленський.

"Хоч деталей про актуальні операції ССО й не розкажеш – лише з часом, але виконання вами, хлопці, завдань заради України справді героїчне. Слава Силам спеціальних операцій Збройних Сил України! Честь!", - наголосив Зеленський.

Війна в Україні: новини

29 липня в Україні відзначається День Сил спеціальних операцій Збройних сил України.

За словами Зеленського, ССО залучені до найскладніший і найризикованіших операцій. Бійці проходять найсучаснішу підготовку. Вони залучені до знищення логістики російських терористів, диверсій проти окупантів і українського руху опору.

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) відзначають, що українські військові продовжують контрнаступальні дії на північному та південному флангах Бахмуту і мають успіхи.

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