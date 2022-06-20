Повідомляється, що президент "приїхав під обстрілами, щоб особисто підтримати, побачити та розібратися".

Нещодавно президент України Володимир Зеленський таємно відвідав Лисичанськ Луганської області. Коли саме це було — не відомо.

Про це у Facebook повідомила нардеп від "Слуги народу" Мар’яна Безугла.

"Володимир Зеленський в Лисичанську. Недавно. Власне фото. Він приїхав тоді під обстрілами, приховано, підтримати і побачити на власні очі, розібратися. Був з нами", - написала нардеп.

Безугла опублікувала фото Зеленського серед військових, яке, за її словами, зроблене в Лисичанську.

Зазначимо, Лисичанськ розташований поруч із Сєвєродонецьком, більша частина якого контролюється російськими окупантами і де тривають важкі бойові дії. Сам Лисичанськ постійно перебуває під обстрілами.

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