Українські воїни знищили техніку РФ / фото Генштаб

Воїни 30 окремої механізованої бригади імені Князя Острозького та 93 окремої механізованої бригади Холодний Яр завдали нищівних втрат російським окупантам.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Зокрема, українські військові знищили техніку російських окупантів та "висадили пасажирів".

"Обережно! Працюють українські майстри "висадки непроханих пасажирів", - йдеться у повідомленні.

Знищена техніка ворога / фото Генштаб
Роботу виконували дві бригади / фото Генштаб
У Генштабі роботу військових назвали майстерною / фото Генштаб ЗСУ

Раніше українські військові з підрозділу 54-ї окремої механізованої бригади ЗСУ знищили колону російської техніки на Донеччині.

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