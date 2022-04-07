У Генштабі показали блискучу роботу двох українських бригад.

Воїни 30 окремої механізованої бригади імені Князя Острозького та 93 окремої механізованої бригади Холодний Яр завдали нищівних втрат російським окупантам.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Зокрема, українські військові знищили техніку російських окупантів та "висадили пасажирів".

"Обережно! Працюють українські майстри "висадки непроханих пасажирів", - йдеться у повідомленні.

Раніше українські військові з підрозділу 54-ї окремої механізованої бригади ЗСУ знищили колону російської техніки на Донеччині.

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