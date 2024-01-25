Загарбники не відмовляються від наміру вибити підрозділи ЗСУ з плацдармів на лівобережжі Дніпра, протягом доби вони здійснили шість безуспішних штурмів позицій Сил оборони.

Протягом доби окупанти намагалися атакувати на кількох напрямках, на Мар’їнському напрямку ЗСУ продовжують стримувати ворога біля Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області.

Як зазначається у повідомленні на сторінці Генштабу ЗСУ у Facebook, оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною. Протягом доби відбулося 65 бойових зіткнень.

Так, на Куп’янському напрямку ЗСУ було відбито п’ять атак біля Синьківки Харківської області та Стельмахівки Луганської області, де ворог намагався прорвати оборону українських військ. Під артилерійським та мінометним вогнем на цьому напрямку опинилися понад 10 населених пунктів.

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"На Лиманському напрямку українські воїни відбили дві атаки окупантів поблизу Торського Донецької області та ще дві атаки неподалік Макіївки Луганської області. Противник завдав авіаційних ударів в районах Серебрянського лісництва Луганської області, Тернів та Роздолівки Донецької області", - йдеться у повідомленні і зауважується, що від ворожих артилерійських та мінометних обстрілів на цьому напрямку також постраждали понад 10 населених пунктів.

Водночас на Бахмутському напрямку Силами оборони України було відбито сім атак біля Богданівки, Іванівського та Андріївки Донецької області, де ворог безуспішно намагався покращити тактичне положення.

Крім того, противник завдав авіаційного удару в районі Дружківки Донецької області, а під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів.

"На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито п’ять атак поблизу Новобахмутівки, Авдіївки та ще чотири атаки в районах Первомайського та Невельського Донецької області, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ", - зазначили у Генштабі.

Також загарбники завдали авіаційного удару в районі Авдіївки Донецької області, а артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога біля Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області. Тут ворог 20 разів безуспішно намагався покращити своє тактичне положення. Також він, зокрема завдав авіаційних ударів в районах трьох населених пунктів Донецької області.

"На Шахтарському напрямку нашими захисниками відбито шість атак окупантів південно-східніше Водяного, Золотої Ниви та західніше Старомайорського Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів", - йдеться у звденні.

Крім того, на Запорізькому напрямку українськими захисниками було відбито три атаки ворога південно-східніше Роботиного, а артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів.

Серед іншого, повідомляється, що в зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ "Одеса" на Херсонському напрямку окупанти завдали авіаційного удару в районі населеного пункту Ставки Миколаївської області.

"Ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби противник здійснив шість безуспішних штурмів позицій українських військ", - повідомили у Генштабі.

Також окупанти завдали авіаційного удару в районі Комісарового Харківської області, а артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 25 населених пунктів.

Війна в Україні: новини

Раніше військовий експерт, колишній командир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий зауважив, що російські окупанти користуються вікном можливостей, поки в Україні існує дефіцит снарядів. За його словами, поки Конгрес не поновив фінансування Києву, росіяни намагаються досягнути максимуму.

Водночас, зауважує Дикий, цей їхній максимум - це річка Оскіл та Авдіївка. "Тобто віджати в нас Куп’янськ, Лиман, побудувати наступну лінію оборони на весну по річці Оскіл, - от про це вони мріють, над цим вони працюють", - сказав він. Дикий також зауважив, що опорою ЗСУ в Авдіївці є коксохімічний комбінат, який є "приблизно як Азовсталь в Маріуполі", адже побудований за радянськими стандартами і проектувався частково як фортеця.

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