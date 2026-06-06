Копіює українську тактику: РФ почала бити по трасі Харків-Суми, - Флеш

Ворог намагається перерізати трасу, що проходить відносно близько до кордону.

Російські окупанти намагаються скопіювати українську тактику ударів по логістиці і почали атакувати автотранспорт на трасі Харків-Суми. Про це у своєму телеграм повідомив радник міністра оборони Сергій (Флеш) Бескрестнов.

"На жаль, важливість атак на логістику розуміємо не лише ми. З початку місяця противник почав атакувати транспортне сполучення між Харковом і Сумами", - написав він.

За словами Флеша, ворог зосередив свою увагу на ділянці траси в районі райцентра Богодухів, звідки до кордону з РФ найкоротша дистанція - близько 20 кілометрів.

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Удари по логістиці РФ

Як писав УНІАН, у травні міністр оборони України Михайло Федоров оголосив "логістичний локдаун" на окупованих територіях. Йдеться про кампанію дронових ударів по російській логістиці в оперативному тилу на глибину до 300 км.

Експерт Павло Лакійчук вважає, що українські удари по логістиці російських військ на півдні справді створили для окупантів критичну ситуацію, яку він порівняв з "інфарктом міокарда". Сили оборони системно уражають як Керченський напрямок, так і альтернативний коридор "Тавріда-2" (Темрюк – Маріуполь – Бердянськ – Мелітополь – Джанкой), що призводить до проблем із постачанням, зокрема дефіциту пального в Криму.

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