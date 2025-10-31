Навіщо він знадобився росіянам на передових позиціях, лишається відкритим питанням.

Під час боїв на сході України оборонці взяли як трофей справжнього бактрійського верблюда. Відповідні кадри розійшлися Мережею.

Першим про цю подію повідомило ізраїльське видання Israel Hayom. Потім його публікацію передрукував український державний портал UNITED24 Media, чим фактично підтвердив достовірність наведеної інформації.

Повідомляється, що саме відео опублікував у Мережі неназваний підрозділ Сил оборони. На кадрах видно бійців української армії, які ремонтують на дорозі поламаний бронетранспортер М113, коли повз них повільно проїжджає білий пікап із прив’язаним до нього двогорбим верблюдом. У кузові пікапа можна помітити українського солдата, тож це точно не цивільний транспорт.

"Підрозділ, який опублікував відео, пояснив, що верблюда забрали з російської позиції, захопленої під час української атаки, і що тварина, яка не зустрічається на рівнинах східної України, розгублено блукала поблизу позиції", – пише Israel Hayom.

Російська "кіннота"

Як писав УНІАН, на початку цього року з’явилися численні свідчення того, що росіяни почали використовувати на фронті віслюків і коней для перевезення вантажів в умовах нестачі сучасного транспорту. Експерти припускали, що це може бути локальною ініціативою окремих підрозділів, де знайшлися солдати, які вміють працювати з тваринами.

Однак у вересні стало відомо, що росіяни намагаються використовувати коней не лише у логістичних місіях, але й безпосередньо в штурмах. Йдеться про кінноту і прямому розумінні. Щоправда далі локального експерименту справа не пішла.

