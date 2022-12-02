Попередньо, в окупантів є десятки "двохсотих" і "трьохсотих".

Українські військові завдали удар по позиціях російських окупантів неподалік села Терпіння в Запорізькій області.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"На Мелітопольщині рашистам стає пекельно гаряче. Неподалік Терпіння окупанти отримали настільки палкий привіт від ЗСУ, що тепер десятками везуть "двохсотих" і "трьохсотих" до міської лікарні", - зазначив Федоров.

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Війна в Україні: ситуація на Запоріжжі

Українські війська продовжують нищити окупантів на Запоріжжі. Так, стало відомо, що ССО у співпраці з артилеристами знищили російський РЕБ у Запорізькій області. Окрім створення перешкод Силам оборони України цей комплекс окупанти використовували для подавлення мобільного зв’язку у населеному пункті. Таким чином вони фактично відрізали містян від комунікації з навколишнім світом.

Це не перше і точно не останнє вдале "полювання" українських захисників. Раніше УНІАН також писав, що в результаті останніх успішних ударів ЗСУ на Запоріжжі вдалося поранити понад 230 окупантів і знищити 15 одиниць ворожої техніки.

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