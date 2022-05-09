Основні цілі - удар по логістиці та командуванню окупанта.

Директор агентства реформування сектору безпеки Віктор Ягун розповів про тактику ведення бойових дій української армії проти агресора.

Про неї він розповів під час телемарафону.

За словами експерта, в України немає таких сил, щоб фронтально наступати танками та літаками. У нас основне - це розвідка за допомогою БПЛА, яка допомагає артилерії знищувати логістичні ланцюжки, склади озброєння та центри прийняття рішень біля фронту.

"У нас основне – це розвідка, у тому числі і повітряна з використанням безпілотників, які визначають ті чи інші логістичні ланцюжки, склади озброєння, центри прийняття рішень біля фронту. Вони знищуються за допомогою артилерії або наших безпілотників і коли особовий склад агресора залишається без боєприпасів, без палива, без командування він просто дезорганізований і змушений відходити", - розповів Ягун.

Також, він зазначив, що така тактика викликає у російських окупантів здивування, але вона зумовлена небажанням знищувати населені пункти, як це робить агресор.

"Для росіян це просто незрозуміло, як це так? Чому вони не йдуть, не луплять всі тим, що є? У нас немає боєприпасів, щоб лупити всім чим є. Насправді, якщо стріляємо, то стріляємо тільки по тих цілях, які нам потрібні. Ніхто не хоче знищувати населені пункти, як вони, підходячи до тих чи інших населених пунктів", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, до кінця травня в Україну має надійти обіцяне західними партнерами озброєння, після чого може розпочатися масований наступ української армії.

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