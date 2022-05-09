ЗСУ все ще не вистачає ракетних систем залпового вогню, ракетних установок, щоб наносити вогневе ураження противника на різних відстанях.

До кінця травня в Україну має надійти обіцяне західними парнерами озброєння, після чого може розпочатися масований наступ української армії.

Про це в інтервʼю Forbes розповів директор неурядової аналітичної організації "Центр досліджень армії, конверсії і роззброєння" Валентин Бадрак.

Щоб активно наступати Україні потрібні важкі озброєння.

"Щодо строків поставок, США сказали, що 90% самохідних американських установок прибуло в Україну. Ще мають прибути німецькі, канадські, норвезькі, австралійські установки. Проте ЗСУ все ще не вистачає ракетних систем залпового вогню, ракетних установок, щоб наносити вогневе ураження противника на різних відстанях... Нам потрібні ракетні установки, які б наносили удари дальністю 100 км і більше. Очікую, що більша частина такого озброєння потрапить в Україну до кінця травня", - розповів експерт.

Захід озброює Україну поетапно. Спочатку давали невеликі компактні озброєння — Javelin, Stinger. Потім перейшли до більш потужних. На черзі ракетні установки, системи ППО та літаки.

"Проте такі види озброєння потрібно не тільки отримати, але й опанувати. Наприклад, фахівці пояснюють, що українським пілотам знадобиться від місяця до трьох, щоб навчитися літати на імпортних літаках. Витоки зі ЗМІ говорять, що Росія намітила нове закінчення війни — на початку осені. Про те, що Москва не збирається здаватися свідчить і те, що під Ізюмом росіяни почали будувати свою оборону", - зауважив Бадрак.

На його думку, для ЗСУ в найближчі дні неможливо буде йти в атаку та вибивати наступом російські угруповання, тому що при наступі потрібна втричі більша чисельність військ, ніж при обороні.

"Такої переваги в Україні немає. Нестачу людської сили необхідно компенсувати сучасним потужним озброєнням. За умов його поставки, масований наступ української армії може розпочатися в кінці травня", - підсумував він.

На думку Бадрака, Україні недостатньо того озброєння, що вже пообіцяли партнери.

"Можливо, Захід побоюється, що Збройні Сили почнуть бити по російській території. Є озброєння, яке дозволить Україні вдарити на 500 кілометрів в глибину Росії, а відстань від кордону України до Москви — 650 км", - розповів він.

Постачання високотехнологічної далекобійної зброї — складне питання для Заходу.

"Якщо українська армія почне переносити війну на територію Росії, це може стати передумовою для застосування Кремлем зброї масового знищення, наприклад, тактичних ядерних боєприпасів. США та НАТО доводиться балансувати", - підсумував експерт.

Раніше британська розвідка розповіла, що запаси високоточної зброї РФ вичерпані, тепер росіяни використовують використовують старі та менш надійні боєприпаси.

Вас також можуть зацікавити новини: