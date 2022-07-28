Немає сигналів, які свідчили б про те, що РФ хоче переговорів, поділився міністр закордонних справ.

Російська Федерація щодня відправляє Україні "знаки" у вигляді заяв свого керівництва та ракетних обстрілів української території.

Немає сигналів, які б свідчили про те, що Москва хоче вести переговори, розповів глава Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі національного телемарафону.

За його словами, "Росія хоче й надалі воювати"

"Ми щодня отримуємо ці "знаки" у вигляді ракетних обстрілів, у вигляді заяв керівництва Росії та вищих посадових осіб про те, що треба повалити Зеленського (президент України Володимир Зеленський - Ред.). Немає насправді ніяких сигналів (що РФ хоче переговорів - Ред.)", - заявив міністр.

Нагадаємо, російські війська рано вранці 24 лютого здійснили повномасштабне вторгнення в Україну, і влада РФ навіть не оголосила війну.

Кремль назвав дії своїх посіпак спецоперацією, яка потрібна нібито для "денацифікації" й "демілітаризації" української держави. Під таким прикриттям окупанти взяли під контроль частину сходу й півдня нашої країни.

Київ намагався вести переговори з представниками Росії, проте вони не привели до припинення вогню.

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