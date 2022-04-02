Мешканців Конотопщини просять не виходити не вулицю без особливої потреби.

Голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький повідомив, що наразі російські окупанти окопуються в межах від Білопілля до Конотопу.

Про це він зазначив у своєму Telegram-каналі, інформуючи про оперативну ситуацію в області.

"Орки бушують від Білопілля до Конотопу. Правда не довго цьому тривати! Окопуються, тому нам ями для них рити не доведеться, полегшують задачу", - написав Живицький.

Він звернувся до мешканців Конотопщини триматися, не виходити не вулицю без особливої потреби, бути обережними.

"Ситуацію ми добре знаємо і працюємо. Найтемніша ніч - перед світанком", - додав Живицький.

Він також зазначив, що продовжується відновлення територій звільнених громад.

"Завозимо продукти, ліки, предмети гігієни! Продовжуємо відновлювати інфраструктуру, зв'язок, транспортне сполучення. Частково у Тростянці відновили електропостачання працюємо далі і по інших громадах… Сьогодні провели зустріч з представниками промислових підприємств. Відновлюємо економіку, виробництво. Приємно що на звільнених територіях, де вчора були орківські танки, вже їдуть наші мирні трактори та сівалки! Не дивлячись ні на що - будемо сіятися", - написав Живицький.

Нагадаємо, за даними Живицького, наразі у Тростянці майже відновлене газопостачання, залишилось підключити менш як 50 абонентів.

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