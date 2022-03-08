Таким чином люди можуть повідомляти ворогу про позиції українських військовослужбовців та локації систем ППО.

Українців просять не розповсюджувати в соціальних мережах інформацію про нічні вибухи.

Про це Управління державної охорони України повідомило на своїй сторінці у Facebook.

"Вночі після вибухів утримайтесь, будь ласка, від панічного розповсюдження різноманітними месенджерами та соціальними мережами інформації про те, де, коли та що ви чули чи чуєте". - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що це потрібно заради безпеки всіх, адже таким інформуванням люди опосередковано повідомляють ворогу про позиції українських військовослужбовців та локації систем ППО.

"Звертаємо вашу увагу, що поки ви чуєте роботу ППО, дороги, будинки та мости будуть цілими", - додали в УДО.

Як повідомляв УНІАН, від початку війни українські військові вже збили десятки крилатих та балістичних ракет окупанта, 52 бойові літаки, 69 гелікоптерів та інші малорозмірні цілі.

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