Російські війська блокували узбережжя Чорного моря України.

Міністерство оборони Великобританії заявило, що російські війська блокували узбережжя Чорного моря України, відрізавши країну від міжнародної морської торгівлі.

Про це йдеться в повідомленні розвідки, розміщеному в Twitter-акаунті міністерства в неділю.

"Російські військово-морські сили встановили віддалену блокаду Чорноморського узбережжя України, фактично ізолювавши Україну від міжнародної морської торгівлі", - йдеться в повідомленні.

У брифінгу розвідки Міністерства оборони Великобританії також говориться, що російські військово-морські сили "продовжують наносити ракетні удари по цілях на всій території України" і що Москва провела "одну висадку морського десанту в Азовському морі і може провести подальші такі операції в найближчі тижні".

Нагадаємо, Британія спрощує процедуру отримання віз для біженців з України. Тепер країна перевела свою програму отримання віз для українських біженців в онлайн-режим. Зокрема, після критики у зв'язку з повідомленнями про затримки в центрах обробки заяв.

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