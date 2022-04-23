Всього в лікарнях області перебувають 192 жителі, які отримали поранення через бомбардування.

За минулу добу на Миколаєвщині вісім людей отримали поранення в результаті обстрілів російських окупантів. Дітей серед них, на щастя, немає.

Інформацією про кількість постраждалих поділилася голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва в особистому Telegram-каналі.

"За минулу добу в Миколаївській області поранення отримали 8 осіб. На щастя, дітей серед постраждалих немає. Всі постраждалі доставлені в наші медичні установи і отримують необхідну допомогу", — повідомила Замазєєва.

За даними голови обласної ради, в лікарнях Миколаєва знаходяться 192 людини, які отримали поранення через атаки рашистів. Замазєєва окремо подякувала високопрофесійним лікарям, які самовіддано рятують життя жителів області.

Нагадаємо, минулої ночі окупанти активно обстрілювали Миколаїв. Удари пошкодили лінію електропередач і повибивали шибки. Одна з ракет влучила в кафе, проте ніхто не постраждав.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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