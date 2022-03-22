Загарбники також намагаються приховати розпізнавальні знаки на своїй техніці.

У Запорізькій області окупанти приховано готуються до проведення "виборів" проросійської адміністрації районів та міст.

Про це повідомив речник Запорізької обласної військової адміністрації, полковник ЗСУ Іван Арєф’єв у Telegram.

"Сьогодні мені вдалося поспілкуватися з людиною, яка вийшла з тимчасово окупованої території Запорізького краю. Чоловік розповів про те, що окупанти почали приховувати розпізнавальні знаки на своїй військовій техніці. Солдати російської армії до знаку Z домальовують діагональ (косу лінію) з верхнього лівого кута в правий нижній та таким чином отримують символ у вигляді пісочного годинника. Такі випадки помічені у Пологівському районі, але що означає цей знак – співрозмовнику невідомо", - розповів він.

Арєф'єв додав, що за інформацією з вищого штабу Сил оборони Запоріжжя стало відомо, що один із старших офіцерів окупантів здався у полон підрозділам ЗСУ.

За словами Арєф'єва, на території області загарбники здійснюють приховану підготовку до проведення "виборів" проросійської адміністрації районів та міст.

Водночас у Приморську вже вдруге відбувся мітинг проти окупації "Приморськ – це Україна!".

"Окрім того, варто зазначити, що після того, як редакцію медіахолдингу "Мелитопольские ведомости" та родину Кумоків було відпущено додому, Михайло Кумок написав повідомлення про те, що холдинг припиняє свою роботу. Таке рішення ним було прийняте, щоб не наражати журналістів з міста Мелітополь на небезпеку", - розповів речник ОВА.

Також він повідомив, що у Запоріжжі місцеві мешканці разом з підрозділами тероборони та іншими силовими структурами продовжують підготовку до бойових дій: облаштовують місця розташування, готують зброю і визначають основні завдання щодо спільних дій із регулярними підрозділами Сил оборони Запорізького краю.

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