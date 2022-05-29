Противник не нарощує інтенсивність боїв на Донбасі, навпаки - сконцентрувався на визначених напрямках та ділянках з метою оточення українських оборонців в районі Лисичанська – Сєвєродонецька.

Російські війська неспроможні зараз наступати на широкому фронті, тому не нарощують інтенсивність боїв на Донбасі, а сконцентрувались на визначених напрямках та ділянках.

Таку думку висловив військовий експерт Костянтин Машовець в ефірі інформаційного телемарафону.

"Противник не нарощує інтенсивність боїв на Донбасі. Навпаки, він сконцентрувався на визначених напрямках та ділянках і намагається досягти успіху в своїй тактично-наступальній операції з метою оточення українських військ, які обороняють країну в районі Лисичанськ – Сєвєродонецьк",- вважає Машовець.

Військовий експерт підтримує твердження, опубліковане в сьогоднішньому аналітичному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW), що взяття Сєвєродонецька не принесе РФ жодної вигоди.

"У військовому відношенні взяття Сєвєродонецька не призведе до фундаментальних змін у перебігу війни. Скоріше, взяття Сєвєродонецька і вихід російських військ на адміністративні кордони Луганської області є важливим з військово-політичної точки зору російського керівництва. Це дасть привід стверджувати, що вони втілюють виконання своїх політичних цілей. З військової точки зору, це певним чином, звичайно, погіршить ситуацію, але не буде мати кардинального впливу",- пояснив Машовець.

Військовий експерт вважає, що наступати на широкому фронті, більше того, наступати з якимось глибокими та оперативними цілями, російський противник зараз неспроможний.

Він наголосив, що наступальний потенціал російського ворога зменшується у зв’язку з великими втратами окупантів у зброї та техніці.

"Можна спостерігати певну тенденцію, що противник звужує фронт наступу та концентрується виключно на певних ділянках, щоб досягнути там більш-менш прийнятного для нього результату. Це може бути викликано декількома причинами, в тому числі, зниженням наступального потенціалу, великими втратами в зброї та техніці", - зазначив Машовець.

Також військовий експерт висловив думку з приводу того, чи зможе контрнаступ українських сил оборони на Півдні змусити російського ворога перекинути свої сили на тих ділянках фронту, де противник намагається проривати українську оборону.

"Це буде залежати від розгортання контрнаступальних дій та їх розміру. Якщо наступ українських сил буде загрожувати політичному втіленню цілей Кремля на Півдні України, тоді противник буде змушений буде перекидати туди свої особові сили та засоби. Якщо цей наступ буде результативним з військової точки зору, то він дозволить силам оборони України поламати плани командування російських військ на всьому Півдні", - зазначив Машовець.

Як повідомляв УНІАН, за даними ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 28.05 орієнтовно склали: особового складу - близько 30 000 осіб ліквідовано, танків ‒ 1 330, бойових броньованих машин ‒ 3 258, артилерійських систем – 628, РСЗВ - 203, засоби ППО – 93, літаків – 207, гелікоптерів – 174, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 503, крилаті ракети - 116, кораблі /катери - 13.

Вас також можуть зацікавити новини: